ЕС задумал сгладить "зерновую победу" России с помощью пошлин

Еврокомиссия (ЕК) собирается в ближайшие дни объявить о введении налога на зерно из России и Белоруссии. Пошлина составит 95 евро за тонну, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из РФ и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены... Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия введёт пошлину в размере 95 евро за тонну на зерно из России и Белоруссии", — сказано в статье.