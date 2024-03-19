ЕС задумал сгладить "зерновую победу" России с помощью пошлин
FT узнала о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ и Белоруссии €95 за тонну
Еврокомиссия (ЕК) собирается в ближайшие дни объявить о введении налога на зерно из России и Белоруссии. Пошлина составит 95 евро за тонну, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из РФ и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены... Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия введёт пошлину в размере 95 евро за тонну на зерно из России и Белоруссии", — сказано в статье.
По словам инсайдеров, это должно привести к росту цен на российскую и белорусскую продукцию как минимум на 50% и, соответственно, снизить спрос на него. Пошлины в размере 50% будут также введены на российские и белорусские семена масличных культур и продукты их переработки, утверждают собеседники издания.
Тем временем Польша продолжает выступать против отмены таможенных пошлин ЕС на зерно с Украины. Польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) на украинской границе с ноября 2023 года. В Киеве заявили, что на этом фоне их экспорт упал на 40%. Поляки требуют от своих властей ограничить или запретить провоз дешёвой украинской сельхозпродукции и усилить поддержку национального животноводства. Украина согласилась урезать свои поставки зерна в Европу, чтобы не портить отношения с Варшавой, но потребовала от европейских стран прекратить покупать российскую сельхозпродукцию. Пока страны продолжают грызню между собой, Россия обновила трёхлетний рекорд экспорта зерна.
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