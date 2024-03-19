В Кремле оценили стремление Европы сгладить "зерновую победу" России

Кремль видел публикацию газеты Financial Times о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии, эта информация будет проанализирована. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет ли вообще. Потом будем делать, конечно, какие-то выводы", — отметил представитель Кремля.