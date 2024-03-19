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19 марта, 09:59

В Кремле оценили стремление Европы сгладить "зерновую победу" России

Песков: В России проанализируют сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно

Кремль видел публикацию газеты Financial Times о планах ЕС ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии, эта информация будет проанализирована. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет ли вообще. Потом будем делать, конечно, какие-то выводы", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, газета Financial Times узнала, что Еврокомиссия собирается в ближайшие дни объявить о введении налога на зерно из России и Белоруссии. Пошлина составит 95 евро за тонну. Эта мера, как указывает издание, призвана успокоить бастующих европейских фермеров и должна привести к росту цен на российскую и белорусскую продукцию как минимум на 50%, и, соответственно, снизить спрос на неё.

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Freepik.com / jcomp

Александр Юнашев
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