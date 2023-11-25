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25 ноября, 20:06

Литва вновь даст денег Украине для экспорта зерна

Премьер Литвы Шимоните пообещала Киеву ещё 2 млн евро для экспорта зерна

До конца 2023 года Украина получит от Литвы дополнительные 2 миллиона евро, которые будут направлены на обеспечение поставок зерна. Об этом заявила посетившая Киев премьер-министр прибалтийского государства Ингрида Шимоните.

По словам главы кабмина республики, Вильнюс готов и дальше повышать транзитные способности своих портов, чтобы зерно Незалежной отправлялось в другие страны через Балтийское море. Кроме того, прорабатываются альтернативные пути экспорта.

"Литва присоединялась к этой инициативе в прошлом году, и сегодня мы выделяем дополнительно 2 миллиона евро, которые поступят Украине до конца этого года", — подчеркнула Шимоните.

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Киев нуждается в альтернативных маршрутах экспорта, так как черноморские пути уже не являются безопасными для балкеров. Так, недавно корабль с украинским зерном подорвался на мине по пути в Румынию.

Обложка ©

Flickr / Joseph Wagner

Илья Пушкарев
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