Литва вновь даст денег Украине для экспорта зерна
Премьер Литвы Шимоните пообещала Киеву ещё 2 млн евро для экспорта зерна
До конца 2023 года Украина получит от Литвы дополнительные 2 миллиона евро, которые будут направлены на обеспечение поставок зерна. Об этом заявила посетившая Киев премьер-министр прибалтийского государства Ингрида Шимоните.
По словам главы кабмина республики, Вильнюс готов и дальше повышать транзитные способности своих портов, чтобы зерно Незалежной отправлялось в другие страны через Балтийское море. Кроме того, прорабатываются альтернативные пути экспорта.
"Литва присоединялась к этой инициативе в прошлом году, и сегодня мы выделяем дополнительно 2 миллиона евро, которые поступят Украине до конца этого года", — подчеркнула Шимоните.
Киев нуждается в альтернативных маршрутах экспорта, так как черноморские пути уже не являются безопасными для балкеров. Так, недавно корабль с украинским зерном подорвался на мине по пути в Румынию.
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