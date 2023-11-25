Литва вновь даст денег Украине для экспорта зерна

До конца 2023 года Украина получит от Литвы дополнительные 2 миллиона евро, которые будут направлены на обеспечение поставок зерна. Об этом заявила посетившая Киев премьер-министр прибалтийского государства Ингрида Шимоните.

По словам главы кабмина республики, Вильнюс готов и дальше повышать транзитные способности своих портов, чтобы зерно Незалежной отправлялось в другие страны через Балтийское море. Кроме того, прорабатываются альтернативные пути экспорта.

"Литва присоединялась к этой инициативе в прошлом году, и сегодня мы выделяем дополнительно 2 миллиона евро, которые поступят Украине до конца этого года", — подчеркнула Шимоните.