Литва передала Киеву пусковые установки для норвежских ракет NASAMS

Литва передала Украине пусковые установки для ракет средней дальности NASAMS и сопутствующее оборудование. Об этом сообщило Министерство обороны прибалтийского государства.

"Закупленные Литвой пусковые установки будут интегрированы в систему управления огнём в дополнение к подаренному Украине США и Норвегией вооружению", — заявил глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас.

Он добавил, что Вильнюс откликается на просьбы Киева, и призывает к тому же других союзников.

Литва подписала договор с Норвегией о поставках NASAMS в июне. Контракт заключён на сумму 9,8 миллиона евро.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Он может уничтожать самолёты, вертолёты, беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие цели. NASAMS относится к системам противовоздушной обороны (ПВО) малого и среднего радиуса действия.