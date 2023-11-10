Литва передала Киеву пусковые установки для норвежских ракет NASAMS
Система ПВО NASAMS. Обложка © ТАСС / EPA
Литва передала Украине пусковые установки для ракет средней дальности NASAMS и сопутствующее оборудование. Об этом сообщило Министерство обороны прибалтийского государства.
"Закупленные Литвой пусковые установки будут интегрированы в систему управления огнём в дополнение к подаренному Украине США и Норвегией вооружению", — заявил глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас.
Он добавил, что Вильнюс откликается на просьбы Киева, и призывает к тому же других союзников.
Литва подписала договор с Норвегией о поставках NASAMS в июне. Контракт заключён на сумму 9,8 миллиона евро.
NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Он может уничтожать самолёты, вертолёты, беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие цели. NASAMS относится к системам противовоздушной обороны (ПВО) малого и среднего радиуса действия.
Ранее в украинской армии признали превосходство советских средств ПВО над западными. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что немецкие Iris-T и норвежские NASAMS могут поражать воздушные цели лишь на расстоянии до 40 километров, в то время как советские С-300 способны делать это, удаляясь за 70 километров от объекта.