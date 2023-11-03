США официально объявили о новом пакете военной помощи Киеву
Блинкен: Вашингтон выделяет новый пакет помощи Киеву на 125 миллионов долларов
Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов. Об этом сказано в опубликованном Госдепом заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
"Соединённые Штаты Америки объявляют о передаче нового пакета вооружения и техники [которые поступят Украине из арсеналов Пентагона] для поддержки народа Украины", — сказано в сообщении.
Блинкен добавил, что Америка и коалиция государств, возглавляемая США, продолжат оказывать поддержку Киеву.
В новый пакет помощи Штаты включили снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, а также боеприпасы для противотанковых комплексов. Помимо этого, Киев получит помощь ещё на 300 миллионов долларов. Эти средства направлены в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение контрактов Минобороны США с производителями.
Ранее Лайф писал, что в Конгрессе США хотят устроить дебаты по вопросу предоставления помощи Киеву. Сейчас консенсуса нет, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
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