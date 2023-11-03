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2 ноября, 22:26

"Нет консенсуса": В Конгрессе США хотят устроить дебаты по вопросу предоставления помощи Киеву

Джонсон: Запрос о помощи Киеву требует отдельного обсуждения законодателей

<p>Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Обложка © Getty Images / Drew Angerer</p>

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Запрос администрации американского лидера Джо Байдена о предоставлении помощи Киеву требует отдельного обсуждения, так как в Конгрессе США нет единого мнения по данному вопросу. Об этом в интервью Fox News Business заявил спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон.

"Мы рассмотрим Украину и проблемы границы одним пакетом, вероятно. Мы будем делать это отдельно, чтобы мы смогли провести углублённые дебаты и дискуссию. Мы тут занимаемся вещами, которые требуют консенсуса. Пока у нас нет такого консенсуса по Украине", — сообщил политический деятель.

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Ранее Джонсон также заявил, что необходимо разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине. По его словам, об этом есть договорённость среди республиканцев.

Алексей Соловьёв
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