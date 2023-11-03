"Нет консенсуса": В Конгрессе США хотят устроить дебаты по вопросу предоставления помощи Киеву

Запрос администрации американского лидера Джо Байдена о предоставлении помощи Киеву требует отдельного обсуждения, так как в Конгрессе США нет единого мнения по данному вопросу. Об этом в интервью Fox News Business заявил спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон.

"Мы рассмотрим Украину и проблемы границы одним пакетом, вероятно. Мы будем делать это отдельно, чтобы мы смогли провести углублённые дебаты и дискуссию. Мы тут занимаемся вещами, которые требуют консенсуса. Пока у нас нет такого консенсуса по Украине", — сообщил политический деятель.