В Конгрессе США призвали Белый дом отчитаться о деньгах, выделенных Киеву

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о том, что необходимо разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине. По его словам, об этом есть договорённость среди республиканцев.

"Израиль — это отдельный вопрос", — сказал он в интервью журналисту Шону Хэннити в эфире телеканала Fox News.

Джонсон также потребовал от Белого дома отчитаться о средствах, отправленных Киеву. Он отметил, что этого требуют граждане Штатов. По словам спикера Палаты представителей, американская администрация не сообщила Конгрессу, в чём заключается конечная цель США в конфликте на Украине.

"Мы хотим знать, какова цель (США) в конфликте на Украине", — указал Джонсон.