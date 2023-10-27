В Конгрессе США призвали Белый дом отчитаться о деньгах, выделенных Киеву
Спикер Конгресса Джонсон: Запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о том, что необходимо разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине. По его словам, об этом есть договорённость среди республиканцев.
"Израиль — это отдельный вопрос", — сказал он в интервью журналисту Шону Хэннити в эфире телеканала Fox News.
Джонсон также потребовал от Белого дома отчитаться о средствах, отправленных Киеву. Он отметил, что этого требуют граждане Штатов. По словам спикера Палаты представителей, американская администрация не сообщила Конгрессу, в чём заключается конечная цель США в конфликте на Украине.
"Мы хотим знать, какова цель (США) в конфликте на Украине", — указал Джонсон.
Ранее Лайф рассказывал о том, что американский законодатель и член Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон был назначен на должность спикера Палаты представителей Конгресса. Это третий по важности чин в государственном устройстве США.
ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO