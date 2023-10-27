Украину бросило в дрожь от плохой новости из Конгресса США

Победа республиканца Майка Джонсона в борьбе за пост спикера Палаты представителей стала для Киева неприятной новостью. Как считает шведский телеканал SVT, власти Украины встревожены и опасаются сокращения военной и финансовой поддержки со стороны США.

Журналисты напомнили, что за последнее время раскол американского истеблишмента по вопросу целесообразности дальнейшего спонсирования Киева лишь увеличился. Джонсон же является сторонником снижения объёмов помощи, хоть изначально и был на стороне Украины, сказано в материале.