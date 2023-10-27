Украину бросило в дрожь от плохой новости из Конгресса США
SVT: Киев встревожился из-за избрания Джонсона спикером Палаты представителей
Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Победа республиканца Майка Джонсона в борьбе за пост спикера Палаты представителей стала для Киева неприятной новостью. Как считает шведский телеканал SVT, власти Украины встревожены и опасаются сокращения военной и финансовой поддержки со стороны США.
Журналисты напомнили, что за последнее время раскол американского истеблишмента по вопросу целесообразности дальнейшего спонсирования Киева лишь увеличился. Джонсон же является сторонником снижения объёмов помощи, хоть изначально и был на стороне Украины, сказано в материале.
"Избрание Майка Джонсона — очень плохая новость для Украины", — констатировали в SVT.
Напомним, что должность спикера нижней палаты Конгресса перестала быть вакантной 26 октября. Кандидатуру Джонсона поддержали свыше 200 однопартийцев.