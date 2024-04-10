Швеция, едва вступив в НАТО, уже требует защиты от "GPS-пакостей" России

Швеция, едва вступив в НАТО, уже требует от альянса защиты от якобы имеющихся вмешательств России в работу GPS в Балтийском море. Об этом сообщает издание Defense One . Глава ВМС Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум утверждает, что мифические "перехваты сигнала" представляют собой не просто вмешательство в авиацию и судоходство, но и наносят ущерб региональной экономике.

А ранее британские СМИ сообщили, что воздушное судно с британским министром обороны Грантом Шэппсом на борту осталось на 30 минут без навигации во время полёта в Польшу. Работа GPS была нарушена, когда воздушное судно пролетало рядом с Калининградской областью. Уточнялось, что связь пропала на полчаса, в связи с чем пилоты прибегли к иным методам для определения местоположения самолёта.