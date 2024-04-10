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10 апреля, 08:23

Швеция, едва вступив в НАТО, уже требует защиты от "GPS-пакостей" России

Глава ВМС Швеции Хаслум обвинила РФ в перехвате GPS-сигнала в Балтийском море

Швеция, едва вступив в НАТО, уже требует от альянса защиты от якобы имеющихся вмешательств России в работу GPS в Балтийском море. Об этом сообщает издание Defense One. Глава ВМС Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум утверждает, что мифические "перехваты сигнала" представляют собой не просто вмешательство в авиацию и судоходство, но и наносят ущерб региональной экономике.

"НАТО пора действовать", — приводит издание слова контр-адмирала.

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А ранее британские СМИ сообщили, что воздушное судно с британским министром обороны Грантом Шэппсом на борту осталось на 30 минут без навигации во время полёта в Польшу. Работа GPS была нарушена, когда воздушное судно пролетало рядом с Калининградской областью. Уточнялось, что связь пропала на полчаса, в связи с чем пилоты прибегли к иным методам для определения местоположения самолёта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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