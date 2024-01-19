В Польше обвинили российские системы РЭБ в нарушении работы местной GPS

Массовый сбой в работе системы GPS на большей части территории Польши в среду, 17 января, может быть связан с действиями российских военных, а именно с испытаниями средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил портал Epoznan.pl.

"Подобная ситуация происходит не впервые за последние дни. Проблемы ранее наблюдались также в Финляндии и Эстонии", — отмечается в материале.

Автор приводит мнение Джона Уайзмана, управляющего сайтом с картой сбоев gpsjam.org, о том, что глушение может быть преднамеренным или же спровоцированным военными учениями. Отмечается также, что сбои совпадают с дальностью подавления российских систем РЭБ, находящихся в Калининградской области.