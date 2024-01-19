В Польше обвинили российские системы РЭБ в нарушении работы местной GPS
Epoznan.pl: Сбой GPS над Польшей произошёл из-за испытаний российских систем РЭБ
Массовый сбой в работе системы GPS на большей части территории Польши в среду, 17 января, может быть связан с действиями российских военных, а именно с испытаниями средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил портал Epoznan.pl.
"Подобная ситуация происходит не впервые за последние дни. Проблемы ранее наблюдались также в Финляндии и Эстонии", — отмечается в материале.
Автор приводит мнение Джона Уайзмана, управляющего сайтом с картой сбоев gpsjam.org, о том, что глушение может быть преднамеренным или же спровоцированным военными учениями. Отмечается также, что сбои совпадают с дальностью подавления российских систем РЭБ, находящихся в Калининградской области.
Ранее Лайф писал, что боязнь эскалации конфликта на Украине заставила Польшу усилить военную мощь. Предприятия, которые недавно были улучшены, планируют нарастить объёмы производства, так как их мощности отстают от потребностей.
VK / Минобороны России