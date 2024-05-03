В Финляндии призвали отрезать России доступ к Калининграду
Финский политик Аалтола призвал отрезать Калининград от РФ из-за помех в GPS
В Финляндии предложили отрезать России доступ к Калининграду. С такой инициативой выступил финский политолог и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мика Аалтола. Как пишет издание Verkkouutiset, с помощью территориальных ограничений России хотят отомстить за якобы рукотворные помехи в работе GPS, в которых Хельсинки обвиняют Москву.
Финский политик-русофоб Мика Аалтола. Фото © Pasi Rahikka / Wikipedia
"Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелёты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?" — рассуждает Аалтола.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц впал в истерику из-за того, что президент России Владимир Путин "позволяет себе без малейших оснований" цитировать Канта и восхищаться его трудами. Канцлер испугался, что Россия пытается "присвоить себе" философа. После этого в Калининграде подлили масла в истерику Шольца с помощью одного факта о смерти Канта.
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