В Финляндии призвали отрезать России доступ к Калининграду

В Финляндии предложили отрезать России доступ к Калининграду. С такой инициативой выступил финский политолог и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мика Аалтола. Как пишет издание Verkkouutiset, с помощью территориальных ограничений России хотят отомстить за якобы рукотворные помехи в работе GPS, в которых Хельсинки обвиняют Москву.