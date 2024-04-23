Шольц обиделся на Путина и попросил больше не цитировать Канта

Канцлер Германии Олаф Шольц во время торжественной церемонии, посвящённой 300-летию Иммануила Канта, заявил, что российский лидер не имеет "ни малейшего основания" ссылаться на труды немецкого философа в своих заявлениях.

22 апреля российский лидер назвал проведение Международного кантовского конгресса "Мировое понятие философии" свидетельством неугасающего интереса к личности немецкого философа и его работам. А в январе Путин назвал Канта одним из величайших мыслителей, чьё учение остаётся актуальным и по сей день. Эти слова сильно затронули Шольца.

"У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта", — высказался немецкий лидер на церемонии открытия в Берлинско-Бранденбургской академии наук, его цитирует Welt.

Шольц боится, что власти России якобы хотят "любой ценой присвоить Канта и его работы". Сам канцлер ФРГ думает, что позиция Москвы по Украине никак не соответствует тому, о чём в своих работах писал мыслитель.