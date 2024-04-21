"Козёл отпущения": В Китае указали на ошибку Германии из-за Украины
Профессор Гао Цзянь: Германия выбрала ошибочный курс в украинском конфликте
Германия выбрала неверный курс в украинском конфликте. Об этом заявил профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований. Он отметил, что в Китае считают Берлин "козлом отпущения" для Киева.
"Насколько я знаю, немецкое общество тоже многим пожертвовало ради этой войны. В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины. Германия пожертвовала низкими ценами на энергоносители. Условия для производства ухудшились, капитал перетекает в другие страны. В целом ситуация для немецкой экономики сейчас очень плохая", — подчеркнул профессор в интервью Berliner Zeitung.
Специалист призвал всех, кто вовлечён в украинский кризис, искать мирное решение. По его словам, Берлин должен что-то предпринять, чтобы не позволять собой манипулировать и принести пользу населению. Гао Цзянь добавил, что конфликта можно было избежать, если бы западные страны несколько лет назад гарантировали России, что Киев не вступит в НАТО.
А ранее Life.ru писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Китай, в ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и попросил его повлиять на РФ в вопросе урегулирования украинского конфликта. Однако китайский лидер заявил Шольцу о необходимости создания переговорной платформы, которая будет устраивать и Москву, и Киев. Позднее СМИ сообщили, что переговоры Шольца и Си Цзиньпина не увенчались успехом. Канцлер Германии также не смог убедить лидера КНР присутствовать на мирном саммите в Швейцарии.
Shutterstock / FOTODOM