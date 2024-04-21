Германия выбрала неверный курс в украинском конфликте. Об этом заявил профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований. Он отметил, что в Китае считают Берлин "козлом отпущения" для Киева.

"Насколько я знаю, немецкое общество тоже многим пожертвовало ради этой войны. В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины. Германия пожертвовала низкими ценами на энергоносители. Условия для производства ухудшились, капитал перетекает в другие страны. В целом ситуация для немецкой экономики сейчас очень плохая", — подчеркнул профессор в интервью Berliner Zeitung.

Специалист призвал всех, кто вовлечён в украинский кризис, искать мирное решение. По его словам, Берлин должен что-то предпринять, чтобы не позволять собой манипулировать и принести пользу населению. Гао Цзянь добавил, что конфликта можно было избежать, если бы западные страны несколько лет назад гарантировали России, что Киев не вступит в НАТО.