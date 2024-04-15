"Меньше недели": В США высмеяли очередной "подарок" от Германии для Украины

Российские военные быстро уничтожат поставленную Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил бывший разведчик Вооружённых сил (ВС) США Скотт Риттер, комментируя просьбу бывшего премьер-министра Швеции последовать примеру Германии и тоже отправить средства ПВО Киеву.

"Нужно заменить потерянный вчера IRIS-T. Продолжительность жизни этой новой системы Patriot? Меньше недели. Продолжайте в том же духе!" — написал Риттер в соцсети X.