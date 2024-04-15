"Меньше недели": В США высмеяли очередной "подарок" от Германии для Украины
Экс-разведчик США Риттер: РФ быстро уничтожит предоставленную Киеву ПВО Patriot
Российские военные быстро уничтожат поставленную Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил бывший разведчик Вооружённых сил (ВС) США Скотт Риттер, комментируя просьбу бывшего премьер-министра Швеции последовать примеру Германии и тоже отправить средства ПВО Киеву.
"Нужно заменить потерянный вчера IRIS-T. Продолжительность жизни этой новой системы Patriot? Меньше недели. Продолжайте в том же духе!" — написал Риттер в соцсети X.
А ранее Life.ru писал, что Германия передаст Киеву ещё одну систему ПВО Patriot. В Минобороны ФРГ пояснили, что решение о дополнительном усилении систем ПВО Украины было принято из-за дальнейшего увеличения количества ударов по территории Незалежной. Вместе с тем Минобороны отчиталось об уничтожении очередного украинского ЗРК IRIS-Т днём 14 апреля.
Shutterstock / FOTODOM