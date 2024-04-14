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14 апреля, 11:15

Минобороны показало видео уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T в зоне СВО

Министерство обороны России показало видео с моментом уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T в зоне проведения СВО. На нём — позиция ВСУ с радиолокационной станцией TRML-4D и самой пусковой установкой, на которой раздаётся как минимум два взрыва.

Уничтожение очередного немецкого ЗРК IRIS-T в зоне проведения СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Чем именно наносился удар и что за беспилотник корректировал огонь, не указывается.

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Напомним, Минобороны отчиталось об уничтожении очередного украинского ЗРК IRIS-T днём 14 апреля. Подробностей, в том числе конкретного места, не приводится.

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Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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