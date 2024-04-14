Минобороны показало видео уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T в зоне СВО

Министерство обороны России показало видео с моментом уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T в зоне проведения СВО. На нём — позиция ВСУ с радиолокационной станцией TRML-4D и самой пусковой установкой, на которой раздаётся как минимум два взрыва.