Минобороны показало видео уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T в зоне СВО
Министерство обороны России показало видео с моментом уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T в зоне проведения СВО. На нём — позиция ВСУ с радиолокационной станцией TRML-4D и самой пусковой установкой, на которой раздаётся как минимум два взрыва.
Уничтожение очередного немецкого ЗРК IRIS-T в зоне проведения СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
Чем именно наносился удар и что за беспилотник корректировал огонь, не указывается.
Напомним, Минобороны отчиталось об уничтожении очередного украинского ЗРК IRIS-T днём 14 апреля. Подробностей, в том числе конкретного места, не приводится.
Telegram / Минобороны России