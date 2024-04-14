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14 апреля, 10:27

Российские военные уничтожили немецкий зенитный комплекс в зоне СВО

МО: ВС РФ за сутки поразили установку ЗРК IRIS-T и склад боеприпасов ВСУ

Пусковая установка IRIS-T производства ФРГ. Обложка © Wikipedia / ХараФ

Пусковая установка IRIS-T производства ФРГ. Обложка © Wikipedia / ХараФ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили немецкую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 14 апреля.

"Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В ведомстве дополнили, что ВС России также поразили живую силу и технику противника в 129 районах.

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А ранее Life.ru писал, что российские войска уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, ВС РФ поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125.

Дарья Нарыкова
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