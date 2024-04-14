Российские военные уничтожили немецкий зенитный комплекс в зоне СВО
МО: ВС РФ за сутки поразили установку ЗРК IRIS-T и склад боеприпасов ВСУ
Пусковая установка IRIS-T производства ФРГ. Обложка © Wikipedia / ХараФ
Российские военные за минувшие сутки уничтожили немецкую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 14 апреля.
"Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов", — указано в сообщении оборонного ведомства.
В ведомстве дополнили, что ВС России также поразили живую силу и технику противника в 129 районах.
А ранее Life.ru писал, что российские войска уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, ВС РФ поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125.