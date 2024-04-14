Российские военные уничтожили немецкий зенитный комплекс в зоне СВО

Российские военные за минувшие сутки уничтожили немецкую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 14 апреля.

"Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В ведомстве дополнили, что ВС России также поразили живую силу и технику противника в 129 районах.