ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

ВС РФ уничтожили три склада ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением и пусковую установку ЗРК С-125, нанеся удары с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах", — говорится в публикации ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что подразделениям Российской армии удалось улучшить позиции на Донецком направлении и нанести огневое поражение противнику, в частности в окрестностях города Часов Яр. Кроме того, ВС РФ отразили четыре попытки контратаковать, предпринятые 92-й 5-й штурмовыми бригадами украинских войск у Красного в ДНР. ВСУ потеряли свыше 480 человек, а также несколько единиц артиллерии, в том числе западного производства.