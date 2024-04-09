Российская армия нанесла поражение ВСУ у Часова Яра

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, украинским войскам нанесено огневое поражение, в том числе у города Часов Яр. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.