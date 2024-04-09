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9 апреля, 11:37

Российская армия нанесла поражение ВСУ у Часова Яра

Минобороны: ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, украинским войскам нанесено огневое поражение, в том числе у города Часов Яр. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.

Также российские военные отразили четыре контратаки формирований 92-й и 5-й штурмовых бригад ВСУ у Красного ДНР. Потери противника превысили 480 военных. Также украинские войска лишились 155-мм самоходной артиллерийской установки Krab производства Польши, 122-мм самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковой пушки "Рапира", 105-мм орудия L119 британского производства и семи автомобилей.

"Падение ещё одной украинской "крепости": В Хорватии сравнили Часов Яр с Авдеевкой
"Падение ещё одной украинской "крепости": В Хорватии сравнили Часов Яр с Авдеевкой

Ранее Life.ru писал, что взятие города Часов Яр в Артёмовском районе ДНР позволит ВС РФ создать плацдарм, который станет надёжной опорой для освобождения северной части региона от ВСУ. По словам военных экспертов, сейчас ВС России изматывают ВСУ в районе города, однако бои за сам населённый пункт начнутся позднее.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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