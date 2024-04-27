Вторжение войск НАТО в Белоруссию приведёт к соединению территорий республики и Калининградской области, предупредил сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, несмотря на формирование альянсом ячеек в наших странах, планы противника обречены на провал.

"Их надежда на захват территории или проведение переворота — теоретические измышления, ничего подобного у них не выйдет. Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдёт то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда", — сказал политик в эфире радио "Спутник в Крыму".

Таким образом, НАТО потеряет больше, чем гипотетически могло приобрести в ходе конфликта, который пытается организовать в Белоруссии. По словам парламентария, ответственные за планирование таких провокаций не могут соизмерить соотношение сил и реакцию Москвы и Минска. Так, наши армии будут действовать подобно Красной после 1944 года, продвигаясь по Европе быстрыми темпами.