Ответом на атаку НАТО на Белоруссию будет её соединение с Калининградом, предупредили в Совфеде
Цеков: Ответом на вторжение НАТО в Белоруссию будет соединение с Калининградом
Вторжение войск НАТО в Белоруссию приведёт к соединению территорий республики и Калининградской области, предупредил сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, несмотря на формирование альянсом ячеек в наших странах, планы противника обречены на провал.
"Их надежда на захват территории или проведение переворота — теоретические измышления, ничего подобного у них не выйдет. Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдёт то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда", — сказал политик в эфире радио "Спутник в Крыму".
Таким образом, НАТО потеряет больше, чем гипотетически могло приобрести в ходе конфликта, который пытается организовать в Белоруссии. По словам парламентария, ответственные за планирование таких провокаций не могут соизмерить соотношение сил и реакцию Москвы и Минска. Так, наши армии будут действовать подобно Красной после 1944 года, продвигаясь по Европе быстрыми темпами.
Напомним, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, сбежавшая из страны оппозиция планирует захватить Кобринский район. Её представители хотят получить власть в регионе и потребовать ввода войск НАТО.
Shutterstock / FOTODOM