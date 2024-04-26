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26 апреля, 08:35

Шойгу: У России нет планов нападать на страны НАТО

Россия не имеет и никогда не имела планов нападать на страны НАТО, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

"Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", подчеркнул Шойгу.

По его словам, Москва всегда прилагала максимум усилий для сохранения стратегической стабильности в мире, а вот войска альянса, напротив, вплотную приближаются к российским границам и создают дополнительные угрозы безопасности.

"Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападём на страны альянса",  сказал Шойгу.

Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике
Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике

А ранее глава МО РФ сообщал, что группировка войск усиления НАТО у российских рубежей на сегодняшний день достигает 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.

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mil.ru

Александра Вишнякова
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