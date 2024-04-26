Шойгу: У России нет планов нападать на страны НАТО

Россия не имеет и никогда не имела планов нападать на страны НАТО, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

"Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", — подчеркнул Шойгу.

По его словам, Москва всегда прилагала максимум усилий для сохранения стратегической стабильности в мире, а вот войска альянса, напротив, вплотную приближаются к российским границам и создают дополнительные угрозы безопасности.

"Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападём на страны альянса", — сказал Шойгу.