Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике
Шойгу: До 90 тысяч военных участвуют в учениях НАТО по отражению "агрессии" РФ
Почти сто тысяч военных участвуют в серии учений объединённых вооружённых сил НАТО в отражении якобы готовящейся российской агрессии, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Такие цифры министр привёл на заседании коллегии МО РФ, отметив, что альянс пытается усилить активность в Арктике.
"В Германии на базе объединённого командования Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в Европейской зоне развёрнут штаб "Группы содействия безопасности Украины". Прямо сейчас проходит серия учений Объединённых вооружённых сил НАТО. В них участвует до 90 тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии", — указал Шойгу.
Глава российского оборонного ведомства отметил, что Североатлантический альянс пытается усилить активность в Арктике, а также предупредил западные страны, что их действия вынуждают Россию идти на ответные действия и применять меры адекватного реагирования.
Напомним, в прошлом месяце западное издание Business Insider опубликовало статью, в которой говорилось о том, что США пытаются восстановить военную мощь в Арктике, чтобы противостоять там Москве и Пекину. Вашингтон вновь начал вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в холодном климате. В Кремле заявили, что регион по-прежнему является местом серьёзного противостояния держав, поэтому неудивительно, что американские власти стремятся расширить там своё присутствие. А недавно стало известно, что страна НАТО захотела получить атомные подлодки для защиты берегов Арктики.
Shutterstock / FOTODOM