Шойгу заявил о попытках НАТО усилить активность в Арктике

Почти сто тысяч военных участвуют в серии учений объединённых вооружённых сил НАТО в отражении якобы готовящейся российской агрессии, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Такие цифры министр привёл на заседании коллегии МО РФ, отметив, что альянс пытается усилить активность в Арктике.

"В Германии на базе объединённого командования Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в Европейской зоне развёрнут штаб "Группы содействия безопасности Украины". Прямо сейчас проходит серия учений Объединённых вооружённых сил НАТО. В них участвует до 90 тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии", — указал Шойгу.