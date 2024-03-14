США пытаются восстановить военные силы в Арктике, боясь Россию и Китай

США пытаются восстановить военную мощь в Арктике, чтобы противостоять там России и Китаю. Об этом пишет Business Insider. Указывается, что после распада СССР и смещения сил Штатов на противоповстанческие операции на Ближнем Востоке их "мышцы" в регионе атрофировались. Сегодня же Вашингтон надеется восстановить этот потенциал.

"Этот шаг отражает растущую обеспокоенность об активности России и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике", — говорится в материале.

В связи с этим Штаты вновь начали вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в арктическом климате. Их цель — нарастить своё присутствие для сдерживания конфликтов. Так, недавно на Аляске прошли двухнедельные учения, в которых приняли участие восемь тысяч американских солдат, их поддерживали союзники Вашингтона.