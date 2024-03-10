"Не дают спать по ночам": Канадцы напряглись из-за активных действий России в Арктике

Активные действия России в Арктике напрягают страны Запада. Об этом пишет издание Le Devoir со ссылкой на заявления замкомандующего Воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Блейза Фроули.

"Если посмотреть на карту, Арктика, и особенно район Аляски, — это самый быстрый способ для наших противников добраться до нас", — отметил он, выступая на ежегодной конференции по безопасности и обороне в Оттаве.

Фроули добавил, что сегодня у России в эксплуатации находится 40 атомных ледоколов, а в перспективе появится ещё десять. В то же время США и Канада располагают всего пятью ледоколами и намерены построить ещё столько же совместными усилиями. Канадский генерал также напомнил о невероятных возможностях российского оружия, которые мир наблюдает в ходе вооружённого конфликта на Украине. Всё это, подчеркнул он, на фоне непростых отношений с Москвой "не даёт ему спать по ночам".