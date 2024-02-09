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9 февраля, 09:14

"Попадёт под влияние России и Китая": Западу предрекли потерю контроля над Арктикой

Daily Mail: Запад может потерять контроль над Арктикой из-за России и Китая

Западные страны могут потерять контроль над Арктикой из-за сотрудничества России и Китая. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

"США сильно отстают от России в её усилиях по развитию региона (Арктики. — Прим. Лайфа). <...> В результате Запад, возможно, никогда не наверстает упущенное, а арктический регион полностью попадёт под влияние Москвы и Пекина", — говорится в статье.

Как подчеркнули авторы материала, Россия опережает Штаты в этой сфере на десять или более лет. По словам одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence, у Вашингтона есть лишь один действующий ледокол, но и тот построен в 70-х годах прошлого века.

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Ранее стало известно название нового атомного ледокола проекта 22220, который в настоящее время строится на верфи в Санкт-Петербурге. Корабль будет именоваться "Сталинградом" для сохранения исторической памяти о героях ВОВ.

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Наталья Исакова
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