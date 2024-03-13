В США всерьёз задумались о возможном расширении ядерного арсенала

Американские власти всерьёз задумались над расширением ядерного арсенала, но окончательное решение пока не озвучивалось. Об этом заявил первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз.

"Я бы сказал, на данном этапе администрация не приняла решения относительно того, нужно ли нам больше. Но мы изучаем это очень, очень внимательно", — пояснил он во время выступления в вашингтонском Институте Брукингса.