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В США всерьёз задумались о возможном расширении ядерного арсенала

13 марта, 15:54
США могут расширить ядерный арсенал. Обложка © ТАСС / EPA

США могут расширить ядерный арсенал. Обложка © ТАСС / EPA

Американские власти всерьёз задумались над расширением ядерного арсенала, но окончательное решение пока не озвучивалось. Об этом заявил первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз.

"Я бы сказал, на данном этапе администрация не приняла решения относительно того, нужно ли нам больше. Но мы изучаем это очень, очень внимательно", — пояснил он во время выступления в вашингтонском Институте Брукингса.

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Ранее издание New York Times (NYT) со ссылкой на представителей администрации сообщало, что Соединённые Штаты в 2022 году рассматривали возможность неядерного удара в ответ на возможное возникновение ядерной угрозы на Украине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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