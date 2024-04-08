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8 апреля, 18:13

Страна НАТО захотела получить атомные подлодки для защиты берегов Арктики

Премьер Трюдо: Канада изучает возможность покупки АПЛ для защиты берега Арктики

Канада рассматривает возможность приобретения атомных подводных лодок, в том числе для защиты береговой линии в Арктике. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Канада рассмотрит вопрос о необходимости приобретения атомных подводных лодок, чтобы лучше защитить канадский суверенитет в Арктике", — сказал политик.

Заявление Трюдо было приурочено к публикации правительством обзора оборонной политики, которая описывает необходимость страны в защите Арктики. При этом политик отметил, что Оттава провела "отличные переговоры" с членами AUKUS (США, Великобритания и Австралия) и членство Канады в этом объединении укрепит её безопасность в Арктике.

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Ранее в Кремле оценили новости об активизации военной деятельности США в Арктике. Этот регион по-прежнему является местом серьёзного противостояния держав, поэтому неудивительно, что Вашингтон стремится расширить там своё присутствие, заявил Дмитрий Песков.

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Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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