Страна НАТО захотела получить атомные подлодки для защиты берегов Арктики

Канада рассматривает возможность приобретения атомных подводных лодок, в том числе для защиты береговой линии в Арктике. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Канада рассмотрит вопрос о необходимости приобретения атомных подводных лодок, чтобы лучше защитить канадский суверенитет в Арктике", — сказал политик.

Заявление Трюдо было приурочено к публикации правительством обзора оборонной политики, которая описывает необходимость страны в защите Арктики. При этом политик отметил, что Оттава провела "отличные переговоры" с членами AUKUS (США, Великобритания и Австралия) и членство Канады в этом объединении укрепит её безопасность в Арктике.