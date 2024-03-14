В Кремле оценили новости об активизации военной деятельности США в Арктике
Песков: Желание США усиливать присутствие в Арктике — не новый вызов
Арктика по-прежнему является местом серьёзного противостояния держав, поэтому неудивительно, что США стремятся расширить там присутствие. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это не новый вызов. К сожалению, Арктика была и остаётся территорией достаточно напряжённой конкуренции", — отметил он в беседе с журналистами.
Так представитель Кремля отреагировал на публикацию Business Insider, в которой говорится о попытках Вашингтона восстановить военную мощь в Арктике, чтобы противостоять там Москве и Пекину. США вновь начали вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в холодном климате, пишут СМИ.
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