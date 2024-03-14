В Кремле оценили новости об активизации военной деятельности США в Арктике

Арктика по-прежнему является местом серьёзного противостояния держав, поэтому неудивительно, что США стремятся расширить там присутствие. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это не новый вызов. К сожалению, Арктика была и остаётся территорией достаточно напряжённой конкуренции", — отметил он в беседе с журналистами.