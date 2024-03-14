Регион

Уведомления отключены

14 марта, 09:38

В Кремле оценили новости об активизации военной деятельности США в Арктике

Песков: Желание США усиливать присутствие в Арктике — не новый вызов

Арктика по-прежнему является местом серьёзного противостояния держав, поэтому неудивительно, что США стремятся расширить там присутствие. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это не новый вызов. К сожалению, Арктика была и остаётся территорией достаточно напряжённой конкуренции", — отметил он в беседе с журналистами.

Так представитель Кремля отреагировал на публикацию Business Insider, в которой говорится о попытках Вашингтона восстановить военную мощь в Арктике, чтобы противостоять там Москве и Пекину. США вновь начали вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в холодном климате, пишут СМИ.

"Не дают спать по ночам": Канадцы напряглись из-за активных действий России в Арктике
"Не дают спать по ночам": Канадцы напряглись из-за активных действий России в Арктике
Обложка ©

Unsplash / Willian Justen de Vasconcellos

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Арктика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров