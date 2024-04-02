"Большие бреши": В США признали, что НАТО не сможет противостоять РФ в Арктике

Североатлантическому альянсу не хватит ресурсов для борьбы с Россией в Арктике. Как написал старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для Foreign Policy, для этого военно-политическому блоку не поможет даже расширение на север.

В материале говорится, что большинство имеющих интересы в регионе стран-членов НАТО, среди которых Дания, Швеция, Финляндия, Канада и даже Соединённые Штаты, не готовили свои военно-морские силы к операциям в северных широтах. В то же время ВМС Норвегии не имеют достаточно ресурсов для противодействия России. В том числе это связано с находящимися в Арктике атомными субмаринами ВМФ РФ, на которые Североатлантическому альянсу не хватает способных действовать во льдах средств борьбы с ними.