"Большие бреши": В США признали, что НАТО не сможет противостоять РФ в Арктике
FP: Даже после расширения НАТО не может противостоять России в Арктике
Североатлантическому альянсу не хватит ресурсов для борьбы с Россией в Арктике. Как написал старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для Foreign Policy, для этого военно-политическому блоку не поможет даже расширение на север.
"Даже с учётом Финляндии и Швеции альянсу не хватает военного присутствия на Севере. <…> Очевидно, что блок плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике", — сообщил эксперт.
В материале говорится, что большинство имеющих интересы в регионе стран-членов НАТО, среди которых Дания, Швеция, Финляндия, Канада и даже Соединённые Штаты, не готовили свои военно-морские силы к операциям в северных широтах. В то же время ВМС Норвегии не имеют достаточно ресурсов для противодействия России. В том числе это связано с находящимися в Арктике атомными субмаринами ВМФ РФ, на которые Североатлантическому альянсу не хватает способных действовать во льдах средств борьбы с ними.
"В оборонительных порядках НАТО остаются большие бреши", — заключил Одгаард.
Ранее Life.ru писал, что в Кремле оценили новости об активизации военной деятельности США в Арктике. Это случилось на фоне публикаций в зарубежных средствах массовой информации о том, что Соединённые Штаты пытаются восстановить там военную мощь, чтобы противостоять там России и Китаю. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что этот регион по-прежнему является местом серьёзного противостояния держав, поэтому неудивительно, что Вашингтон стремится расширить там присутствие.
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