Лукашенко: Оппозиция планирует захватить Кобринский район и обратиться к НАТО
Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Уехавшие за рубеж члены белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район, чтобы объявить там новую власть и потребовать ввода войск НАТО. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
"Много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", — сказал президент страны.
Ранее Александр Лукашенко предупредил о возможных вооружённых провокациях на границе с Украиной. По его словам, на той стороне Киев сконцентрировал около 120 тысяч человек — как кадровых военных, так и членов территориальной обороны.