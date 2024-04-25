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25 апреля, 12:12

Лукашенко: Оппозиция планирует захватить Кобринский район и обратиться к НАТО

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Уехавшие за рубеж члены белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район, чтобы объявить там новую власть и потребовать ввода войск НАТО. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

"Много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", — сказал президент страны.

Ранее Александр Лукашенко предупредил о возможных вооружённых провокациях на границе с Украиной. По его словам, на той стороне Киев сконцентрировал около 120 тысяч человек — как кадровых военных, так и членов территориальной обороны.

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Матвей Константинов
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