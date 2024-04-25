Президент Белоруссии Александр Лукашенко обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения. Об этом он рассказал, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС). Как отметил лидер республики, он лично видел боеприпасы, которые были размещены на территории его страны после распада Советского Союза.

Лукашенко рассказал, как обнимался с ядерной боеголовкой. Видео © Telegram / Sputnik Беларусь

"Были размещены [ядерные боеприпасы], и я их видел. Как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения", — поделился Лукашенко.