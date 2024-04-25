Лукашенко рассказал, как обнимался с ядерной боеголовкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения. Об этом он рассказал, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС). Как отметил лидер республики, он лично видел боеприпасы, которые были размещены на территории его страны после распада Советского Союза.
Лукашенко рассказал, как обнимался с ядерной боеголовкой. Видео © Telegram / Sputnik Беларусь
"Были размещены [ядерные боеприпасы], и я их видел. Как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения", — поделился Лукашенко.
Он добавил, что речь идёт о самом продвинутом на то время стратегическом ядерном оружии. При этом сегодня такое вооружение по-прежнему есть у России, добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко, выступая на ВНС, предупредил о катастрофических последствиях применения всего арсенала России. Также глава соседней республики рассказал, что потеряет Киев без мирных переговоров. В то же время, как подчеркнул белорусский лидер, Незалежная сегодня демонстрирует неготовность к контактам, так как выдвигает неприемлемые требования. В частности, Киев продолжает настаивать на так называемой формуле мира Зеленского, являющейся "нереальной и радикальной".
Сайт президента Белоруссии