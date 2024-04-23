Россия, в частности Калининград, внесла огромный вклад в увековечение памяти известного немецкого философа Иммануила Канта и его учений. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Калининградской области Дмитрия Лыскова, который напомнил, что мыслитель умер, будучи подданным российской короны.

"Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учений. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется, это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России", — заметил Лысков.