В Калининграде подлили масла в истерику Шольца с помощью одного факта о смерти Канта
Власти Калининграда: Кант умер, будучи подданным российской короны
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Россия, в частности Калининград, внесла огромный вклад в увековечение памяти известного немецкого философа Иммануила Канта и его учений. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Калининградской области Дмитрия Лыскова, который напомнил, что мыслитель умер, будучи подданным российской короны.
"Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учений. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется, это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России", — заметил Лысков.
Такое заявление было сделано на фоне слов Шольца, который впал в истерику из-за того, что президент РФ Владимир Путин позволяет себе "без малейших оснований" цитировать Канта и восхищаться его творчеством. Канцлер ФРГ испугался, что Россия пытается "присвоить себе" философа и его труды.