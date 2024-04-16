На Кубани педагог организовала контрабанду военных прицелов в Японию и США

Сотрудники таможни вскрыли схему контрабанды военной продукции, которую организовала преподавательница из Краснодара. Об этом Life.ru сообщили в ФТС.

Обыск в квартире педагога-контрабандистки из Краснодара. Видео © ФТС России

Путь незаконных поставок удалось пресечь служащим Краснодарской и Центральной почтовых таможен, взаимодействовавшим с сотрудниками Федеральной службы безопасности. Выяснилось, что контрабандой занималась 42-летняя преподавательница одного из краснодарских учебных заведений. Заказчиков она разыскивала, размещая объявления в Сети о продаже продукции военного назначения.

Один из найденных при обыске у преподавательницы из Краснодара прицелов. Фото © ФТС России

Первая посылка с оптическим прицелом, который ставят на крупнокалиберные пулемёты "Утёс" и "Корд", была перехвачена оперативниками по пути в Японию в декабре 2021 года. В декларации она проходила как сувенир. Спустя три месяца задержали отправленную в Штаты посылку с прицелом для снайперской винтовки с ночным режимом.

Во время обысков в квартире педагога были найдены оптические и коллиматорные прицелы для снайперских винтовок, составляющие части стрелкового оружия, уже готовые к отправке, а ещё компьютерная техника с данными о графике поставок. Правоохранители завели два уголовных дела по статье о контрабанде оружия, его частей, боеприпасов или иной военной техники. На заседании суда обвиняемая признала вину и раскаялась. Прикубанский районный суд приговорил её к 4 годам колонии общего режима, приговор вступил в законную силу.