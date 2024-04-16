На Кубани педагог организовала контрабанду военных прицелов в Японию и США
ФТС вскрыла контрабанду военных прицелов в Японию и США из Краснодара
Один из найденных при обыске у преподавательницы из Краснодара прицелов. Обложка © Предоставлена Life.ru
Сотрудники таможни вскрыли схему контрабанды военной продукции, которую организовала преподавательница из Краснодара. Об этом Life.ru сообщили в ФТС.
Обыск в квартире педагога-контрабандистки из Краснодара. Видео © ФТС России
Путь незаконных поставок удалось пресечь служащим Краснодарской и Центральной почтовых таможен, взаимодействовавшим с сотрудниками Федеральной службы безопасности. Выяснилось, что контрабандой занималась 42-летняя преподавательница одного из краснодарских учебных заведений. Заказчиков она разыскивала, размещая объявления в Сети о продаже продукции военного назначения.
Один из найденных при обыске у преподавательницы из Краснодара прицелов. Фото © ФТС России
Первая посылка с оптическим прицелом, который ставят на крупнокалиберные пулемёты "Утёс" и "Корд", была перехвачена оперативниками по пути в Японию в декабре 2021 года. В декларации она проходила как сувенир. Спустя три месяца задержали отправленную в Штаты посылку с прицелом для снайперской винтовки с ночным режимом.
Во время обысков в квартире педагога были найдены оптические и коллиматорные прицелы для снайперских винтовок, составляющие части стрелкового оружия, уже готовые к отправке, а ещё компьютерная техника с данными о графике поставок. Правоохранители завели два уголовных дела по статье о контрабанде оружия, его частей, боеприпасов или иной военной техники. На заседании суда обвиняемая признала вину и раскаялась. Прикубанский районный суд приговорил её к 4 годам колонии общего режима, приговор вступил в законную силу.
А в октябре прошлого года российские таможенники задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который тоже наладил канал контрабанды военной продукции. Мужчина отправил в страны Европы, США и Японию более 500 посылок на сумму 31 миллион рублей.