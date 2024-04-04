Россиянин с двойным гражданством арестован за контрабанду 27 бомб с Украины в иконах

В Псковской области на два месяца арестовали одного из фигурантов дела о попытке ввезти в Россию 27 бомб с Украины в православных иконах и церковной утвари. Ему предъявлено обвинение по статье о контрабанде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

Соответствующие данные имеются в судебной базе Псковского областного суда. Согласно постановлению апелляционной инстанции, у обвиняемого Дмитрия Гратия есть российское и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении ещё одного лица. По предварительным сведениям, вторым у Гратия является гражданство Молдавии.