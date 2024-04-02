"Террористические методы": В Кремле назвали тревожным сигналом обнаружение СВУ в иконах с Украины
Песков: Взрывчатка в грузе с иконами говорит о террористических методах Киева
Обнаружение взрывчатки в грузе с иконами, которые везли с Украины в Россию через страны ЕС, говорит о террористических методах киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Видео © ЦОС ФСБ России
"Это ещё один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что действия украинских властей будут расследоваться.
Пресс-секретарь главы государства не стал рассуждать на тему того, где могли подложить найденную взрывчатку.
Напомним, ранее в Псковской области перехватили груз с взрывчаткой, следовавший с Украины через страны Евросоюза. Взрывные устройства спрятали в православных иконах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 27 СВУ, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к гранатомёту РПГ-7. Также задержан один причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело.
ЦОС ФСБ России