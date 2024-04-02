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2 апреля, 10:26

"Террористические методы": В Кремле назвали тревожным сигналом обнаружение СВУ в иконах с Украины

Песков: Взрывчатка в грузе с иконами говорит о террористических методах Киева

Обнаружение взрывчатки в грузе с иконами, которые везли с Украины в Россию через страны ЕС, говорит о террористических методах киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Видео © ЦОС ФСБ России

"Это ещё один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что действия украинских властей будут расследоваться.

Пресс-секретарь главы государства не стал рассуждать на тему того, где могли подложить найденную взрывчатку.

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Напомним, ранее в Псковской области перехватили груз с взрывчаткой, следовавший с Украины через страны Евросоюза. Взрывные устройства спрятали в православных иконах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 27 СВУ, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к гранатомёту РПГ-7. Также задержан один причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

ЦОС ФСБ России

Александр Юнашев
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