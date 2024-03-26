Посол Антонов: Киевский режим стал террористическим, если привечает террористов
Антонов: Попытки сразу назвать ИГ* причастным к теракту в "Крокусе" подозрительны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США
Судя по направлению бегства напавших на концертный зал "Крокус сити холл" боевиков, которые пытались спрятаться на Украине, — киевский режим стал террористическим. В беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов отметил, что попытки заранее определить, что теракт в Подмосковье — дело рук ИГИЛ*, настораживают. Он задался вопросом, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Незалежной.
"Простой вопрос любого человека, любого гражданина Российской Федерации: почему эти люди, эти бандиты стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы? Я не понимаю, что значит окно, которое было для них создано на украинской границе", — отметил дипломат.
По его мнению, если режим Зеленского привечает террористов, то он и сам стал террористическим. Антонов выразил надежду, что проводимое расследование укажет на тех, кто стоит за спиной убийц, нанёсших серьёзную рану россиянам, и они будут наказаны.
Ранее сообщалось, что исполнители теракта в "Крокус сити холле" направлялись в сторону Украины. Президент России Владимир Путин допустил, что именно Киев мог быть заказчиком чудовищного теракта в "Крокус сити холле". Произошедшее вписывается в картину прошлых преступлений киевского режима.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.