Судя по направлению бегства напавших на концертный зал "Крокус сити холл" боевиков, которые пытались спрятаться на Украине, — киевский режим стал террористическим. В беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов отметил, что попытки заранее определить, что теракт в Подмосковье — дело рук ИГИЛ*, настораживают. Он задался вопросом, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Незалежной.

"Простой вопрос любого человека, любого гражданина Российской Федерации: почему эти люди, эти бандиты стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы? Я не понимаю, что значит окно, которое было для них создано на украинской границе", — отметил дипломат.

По его мнению, если режим Зеленского привечает террористов, то он и сам стал террористическим. Антонов выразил надежду, что проводимое расследование укажет на тех, кто стоит за спиной убийц, нанёсших серьёзную рану россиянам, и они будут наказаны.