В РФ с Украины пытались ввезти взрывчатку в иконах, но груз перехватила ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и таможня перекрыли канал ввоза в Россию взрывчатки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Она следовала с Украины через страны Евросоюза и была спрятана в православные иконы.

"В ходе досмотра сотрудниками ФСБ России автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) во ввозимой в Российскую Федерацию партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства", — рассказали в ведомстве.

Груз следовал по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. Было изъято 27 закамуфлированных и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества промышленного производства, 91 электродетонатор и части выстрела к гранатомёту РПГ-7.

Кроме того, ФСБ задержала причастного к преступлению, однако его личность и роль в схеме не раскрываются. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору", максимальная ответственность по которой — десять лет лишения свободы. Все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут объявлены в розыск и понесут ответственность, подчеркнули в ЦОС.