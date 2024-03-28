ФСБ за два месяца пресекла деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ

Силовики в период с января по февраль текущего года пресекли деятельность более 130 подпольных оружейников в 48 регионах России. В частности, у них было изъято более 560 единиц огнестрельного оружия и свыше 30 килограммов взрывчатки, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — проинформировали в ведомстве.

В общей сложности у нелегальных оружейников было изъято 562 единицы огнестрельного оружия, из них 74 пулемёта, 88 автоматов. Кроме того, в ходе обысков были обнаружены 156 пистолетов-пулемётов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, Ещё было изъято 11 гранатомётов и огнемётов, 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 килограммов взрывчатки и свыше 80 тысяч патронов разного калибра. Благодаря действиям силовиков была прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.