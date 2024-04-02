Везли в Москву: ФСБ показала начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области
МВД: Мощности изъятой ФСБ взрывчатки хватит для подрыва пятиэтажного дома
Мощности взрывчатки, изъятой Федеральной службой безопасности (ФСБ) на латвийско-российской границе в Псковской области, хватит для подрыва жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщил начальник отдела экспертно-криминалистической службы регионального главка МВД Дмитрий Белоцерковский.
Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Скриншот © ЦОС ФСБ России
"Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Масса изъятого взрывчатого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома", — сказал он.
Также в иконах нашли диверсионные взрыватели промышленного производства и комплекты замедлителей, используемые армейскими спецподразделениями для диверсий. Водитель фуры, перевозившей церковную утварь, пояснил сотрудникам ФСБ, что груз следовал в Москву. Мужчина принял его в Румынии.
Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Скриншот © ЦОС ФСБ России
Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Скриншот © ЦОС ФСБ России
Напомним, в Псковской области перехватили груз с взрывчаткой, следовавший с Украины через страны Евросоюза. Взрывные устройства спрятали в православных иконах. ФСБ изъяла 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к гранатомёту РПГ-7. Также задержан один причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело.
ЦОС ФСБ России