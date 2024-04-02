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2 апреля, 07:10

Везли в Москву: ФСБ показала начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области

МВД: Мощности изъятой ФСБ взрывчатки хватит для подрыва пятиэтажного дома

Мощности взрывчатки, изъятой Федеральной службой безопасности (ФСБ) на латвийско-российской границе в Псковской области, хватит для подрыва жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщил начальник отдела экспертно-криминалистической службы регионального главка МВД Дмитрий Белоцерковский.

Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Скриншот © ЦОС ФСБ России

"Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Масса изъятого взрывчатого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома", — сказал он.

Также в иконах нашли диверсионные взрыватели промышленного производства и комплекты замедлителей, используемые армейскими спецподразделениями для диверсий. Водитель фуры, перевозившей церковную утварь, пояснил сотрудникам ФСБ, что груз следовал в Москву. Мужчина принял его в Румынии.

Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Скриншот © ЦОС ФСБ России

Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Скриншот © ЦОС ФСБ России

Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Скриншот © ЦОС ФСБ России

Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Скриншот © ЦОС ФСБ России

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Напомним, в Псковской области перехватили груз с взрывчаткой, следовавший с Украины через страны Евросоюза. Взрывные устройства спрятали в православных иконах. ФСБ изъяла 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к гранатомёту РПГ-7. Также задержан один причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело.

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ЦОС ФСБ России

Матвей Константинов
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