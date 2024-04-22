В 14-й пакет санкций хотят включить поставки российского СПГ

О том, что ЕС готовит 14-й пакет направленных против РФ санкций, заявили 9 апреля в Еврокомиссии. Председатель органа тогда отметил, что процесс согласования новых антироссийских ограничений становится всё более сложным, как и дискуссии на эту тему между европейскими государствами. Как удалось узнать представителям прессы у одного из высокопоставленных чиновников Европейского союза в Брюсселе, санкции нового пакета будут нацелены на тех, кто действует в обход наложенных на Россию ограничений.