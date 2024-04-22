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22 апреля, 09:57

В 14-й пакет санкций хотят включить поставки российского СПГ

Глава МИД Швеции Билльстрём: ЕС хочет запретить поставки российского СПГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Евросоюз всерьёз намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в преддверии встречи глав МИД стран ЕС.

"14-й пакет санкций — это одна из самых важных задач. Мы будем добиваться включения в пакет запрета на импорт СПГ", проанонсировал он.

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О том, что ЕС готовит 14-й пакет направленных против РФ санкций, заявили 9 апреля в Еврокомиссии. Председатель органа тогда отметил, что процесс согласования новых антироссийских ограничений становится всё более сложным, как и дискуссии на эту тему между европейскими государствами. Как удалось узнать представителям прессы у одного из высокопоставленных чиновников Европейского союза в Брюсселе, санкции нового пакета будут нацелены на тех, кто действует в обход наложенных на Россию ограничений.

Марина Калегина
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