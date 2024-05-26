США пригрозили иностранным банкам санкциями за работу в России

США могут ужесточить санкции против работающих в России иностранных банков, которые проводят операции, "содействующие военным целям" Москвы. Об этом в интервью Reuters заявила министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен.

О каких банках идёт речь, глава американского Минфина не уточнила, однако отметила, что работа в России "создаёт очень большие риски" для европейских финансовых организаций. Также Йеллен не стала раскрывать, какие меры грозят подобным банкам.