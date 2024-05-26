Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 02:54

США пригрозили иностранным банкам санкциями за работу в России

Глава Минфина США Йеллен пригрозила санкциями иностранным банкам за работу в РФ

США могут ужесточить санкции против работающих в России иностранных банков, которые проводят операции, "содействующие военным целям" Москвы. Об этом в интервью Reuters заявила министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен.

О каких банках идёт речь, глава американского Минфина не уточнила, однако отметила, что работа в России "создаёт очень большие риски" для европейских финансовых организаций. Также Йеллен не стала раскрывать, какие меры грозят подобным банкам.

США возобновят сделки с российскими банками, но временно
США возобновят сделки с российскими банками, но временно

Ранее сообщалось, что банки Казахстана замедлили обработку переводов из России из-за санкций. Также ещё четыре китайских банка перестали принимать платежи из РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MDart10

Никита Никонов
  • Новости
  • Санкции против России
  • США
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров