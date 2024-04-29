США возобновят сделки с российскими банками, но временно
Минфин США снял запрет на операции с банками РФ для расчётов в сфере энергетики
Соединённые Штаты временно отменили санкции в отношении ряда российских банков с целью произвести расчёты в сфере энергетики. Соответствующее решение 29 апреля принял американский Минфин.
В опубликованном документе говорится, что финансовые операции возобновятся с восемью банками. Ограничения также временно сняты и во взаимодействии с российским ЦБ.
"Все трансакции, запрещённые исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года", — постановил Минфин.
Ограничения с одной из подсанкционных металлургических компаний недавно сняла и Канада, разрешив Airbus использовать российский титан. В Кремле уверены, что Запад не в силах полностью отказаться от продукции из РФ.