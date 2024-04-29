США возобновят сделки с российскими банками, но временно

Соединённые Штаты временно отменили санкции в отношении ряда российских банков с целью произвести расчёты в сфере энергетики. Соответствующее решение 29 апреля принял американский Минфин.

В опубликованном документе говорится, что финансовые операции возобновятся с восемью банками. Ограничения также временно сняты и во взаимодействии с российским ЦБ.