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29 апреля, 18:44

США возобновят сделки с российскими банками, но временно

Минфин США снял запрет на операции с банками РФ для расчётов в сфере энергетики

Соединённые Штаты временно отменили санкции в отношении ряда российских банков с целью произвести расчёты в сфере энергетики. Соответствующее решение 29 апреля принял американский Минфин.

В опубликованном документе говорится, что финансовые операции возобновятся с восемью банками. Ограничения также временно сняты и во взаимодействии с российским ЦБ.

"Все трансакции, запрещённые исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года", — постановил Минфин.

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Ограничения с одной из подсанкционных металлургических компаний недавно сняла и Канада, разрешив Airbus использовать российский титан. В Кремле уверены, что Запад не в силах полностью отказаться от продукции из РФ.

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U.S. Department of the Treasury

Илья Пушкарев
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