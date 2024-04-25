Канада разрешила Airbus пользоваться российским титаном с нюансом
G&M: Канада разрешит Airbus использовать российский титан лишь временно
Решение канадских властей легализовать использование подсанкционного российского титана авиастроительной компанией Airbus будет носить временный характер. Такая информация оказалась в распоряжении издания Globe and Mail.
По данным источника газеты в кабмине, власти надеются, что со временем корпорация найдёт альтернативных поставщиков необходимого для создания самолётов высокопрочного металла. Ими могут стать Китай, Япония и даже Казахстан, отметили в G&M.
Частичное снятие санкций с российской металлургической корпорации "ВСМПО-Ависма" — вынужденная мера в контексте авиастроения, уверены в Оттаве. Если бы Airbus не получила титан, компании бы пришлось сокращать объёмы производства.
От части ограничений недавно отказалась и Литва, возобновив импорт зерна из РФ. В то же время Вильнюс продолжает вести антироссийскую политику, поддерживая Киев.
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