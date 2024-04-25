Канада разрешила Airbus пользоваться российским титаном с нюансом

Решение канадских властей легализовать использование подсанкционного российского титана авиастроительной компанией Airbus будет носить временный характер. Такая информация оказалась в распоряжении издания Globe and Mail.

По данным источника газеты в кабмине, власти надеются, что со временем корпорация найдёт альтернативных поставщиков необходимого для создания самолётов высокопрочного металла. Ими могут стать Китай, Япония и даже Казахстан, отметили в G&M.