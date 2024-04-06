Регион

Уведомления отключены

Теракт в "Крокусе"
Новости
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Литва передала Украине партию бронетранспортёров М577

6 апреля, 10:14
Литва передала Украине бронетранспортёры М577. Обложка © Х / Минобороны Литвы

Литва передала Украине бронетранспортёры М577. Обложка © Х / Минобороны Литвы

Литва отправила Украине партию бронетранспортёров М577, точное количество боевых машин не называется. Об этом рассказали в Минобороны республики, подчеркнув, что продолжат помогать ВСУ и считают это своей "стратегической целью".

"Помощь Украине является нашей стратегической целью. Передаваемые нами и союзниками вооружение и техника критически восполняют военные потребности Украины", — пояснил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

Он также напомнил, что в марте Вильнюс уже доставлял Киеву снаряды калибра 155 миллиметров и перечислил 35 миллионов евро, чтобы украинские власти могли закупиться оружием и у других стран. Всего с 2022 года Литва оказала Киеву военную помощь на сумму 605 миллионов евро.

Польша и Литва устроили войну детям из молдавского хора за гастроли в Белоруссии
Польша и Литва устроили войну детям из молдавского хора за гастроли в Белоруссии

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки войск НАТО на Украину. По его словам, промедление в этом вопросе только ослабляет Европу. Кроме того, Ландсбергис одобрил инициативу Чехии закупить в третьих странах и передать Украине 800 тысяч снарядов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!