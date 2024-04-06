Литва передала Украине партию бронетранспортёров М577 6 апреля, 10:14 Литва передала Украине бронетранспортёры М577. Обложка © Х / Минобороны Литвы

Литва отправила Украине партию бронетранспортёров М577, точное количество боевых машин не называется. Об этом рассказали в Минобороны республики, подчеркнув, что продолжат помогать ВСУ и считают это своей "стратегической целью".

"Помощь Украине является нашей стратегической целью. Передаваемые нами и союзниками вооружение и техника критически восполняют военные потребности Украины", — пояснил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

Он также напомнил, что в марте Вильнюс уже доставлял Киеву снаряды калибра 155 миллиметров и перечислил 35 миллионов евро, чтобы украинские власти могли закупиться оружием и у других стран. Всего с 2022 года Литва оказала Киеву военную помощь на сумму 605 миллионов евро.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки войск НАТО на Украину. По его словам, промедление в этом вопросе только ослабляет Европу. Кроме того, Ландсбергис одобрил инициативу Чехии закупить в третьих странах и передать Украине 800 тысяч снарядов.

Авторы Татьяна Миссуми