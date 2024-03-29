Польша и Литва устроили войну детям из молдавского хора за гастроли в Белоруссии

Автобус с участниками детского хора "Рапсодия" не может возвратиться в Молдавию после гастролей в Белоруссии: Польша и Литва не позволяют пересечь границу в связи с повышенными мерами безопасности. Об этом на личной странице в социальной сети рассказала руководитель студии "Рапсодия", заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова.

"Мы сутки пытаемся выехать из Белоруссии. Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила. <…> Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву, с границы Литвы нас возвращают обратно в Белоруссию", — объяснила Барабанщикова.

По её словам, представители посольства Молдавии в Минске до трёх часов ночи находились на таможне вместе с остановленным автобусом, добившись для детей разрешения выйти в туалет. После этого пограничники так и не позволили детскому хору выехать из Белоруссии через литовскую границу, сказав, что ожидают каких-то инструкций сверху и аргументировав отказ угрозой для безопасности Литвы.

В пресс-службе МИД Молдавии позже заявили, что автобус был задержан из-за отсутствия необходимой лицензии у переводчика. В молдавской дипмиссии в Вильнюсе заявили, что тесно работают с пограничными властями над как можно более быстрым решением ситуации.

"Согласно постановлению правительства Литвы о режиме пересечения границы, автобусу не разрешили проехать из-за отсутствия лицензии перевозчика. Посольство Молдавии в Вильнюсе находится в постоянном контакте с пограничными властями Литвы, чтобы способствовать быстрому разрешению ситуации и получению необходимых разрешений в кратчайшие сроки", – сказано в распространённом молдавским внешнеполитическом ведомстве сообщении.

На ситуацию уже отреагировали политики и общественные активисты Молдавии. Например, бизнесмен и политик Илан Шор заявил, что Польша и Литва проявляют "чудеса героизма", защищая границы от молдавских детей. Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии и руководитель национального комитета "Победа" Алексей Петрович поинтересовался, каким образом детский хор может угрожать нацбезопаности двух европейских стран, добавив, что формулировка про "угрозу национальной безопасности" часто встречается в отказ на въезд в Молдавию для сотрудников прессы, учёных, общественных деятелей и рядовых граждан, в первую очередь прибывающих из России.

Тем временем уставших детей приняли в белорусской деревне Цуденишки, там их накормили и дали отдохнуть.