Польша увеличит число военнослужащих на восточной границе

Польша с целью содействия своей пограничной службе нарастит присутствие армии на восточной границе. Об этом сообщил глава Министерства нацобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы усилим присутствие Войска Польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах", — процитировало его слова Польское агентство печати.