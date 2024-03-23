Регион

Уведомления отключены

23 марта, 20:20

Польша увеличит число военнослужащих на восточной границе

Польша с целью содействия своей пограничной службе нарастит присутствие армии на восточной границе. Об этом сообщил глава Министерства нацобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы усилим присутствие Войска Польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах", — процитировало его слова Польское агентство печати.

По словам министра, армия будет постоянно присутствовать на границе с Россией, Белоруссией, Украиной и Литвой. Чтобы обеспечить размещение военных, польское правительство выделит финансирование в размере одного миллиарда злотых (около 250 миллионов долларов).

Воздушный шар с контрабандными сигаретами рухнул на границе Польши и Белоруссии
Воздушный шар с контрабандными сигаретами рухнул на границе Польши и Белоруссии

Напомним, в прошлом году министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о закрытии погранперехода с Белоруссией в Бобровниках в целях "важных интересов государственной безопасности". Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал это решение идиотским. Позже премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика в качестве ответной меры ограничит въезд для грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Польше.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ARTUR RESZKO

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Польша
  • Россия
  • Литва
  • Белоруссия
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров