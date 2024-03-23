Польша увеличит число военнослужащих на восточной границе
Польша с целью содействия своей пограничной службе нарастит присутствие армии на восточной границе. Об этом сообщил глава Министерства нацобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы усилим присутствие Войска Польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах", — процитировало его слова Польское агентство печати.
По словам министра, армия будет постоянно присутствовать на границе с Россией, Белоруссией, Украиной и Литвой. Чтобы обеспечить размещение военных, польское правительство выделит финансирование в размере одного миллиарда злотых (около 250 миллионов долларов).
Напомним, в прошлом году министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о закрытии погранперехода с Белоруссией в Бобровниках в целях "важных интересов государственной безопасности". Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал это решение идиотским. Позже премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика в качестве ответной меры ограничит въезд для грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Польше.
ТАСС / EPA / ARTUR RESZKO