Воздушный шар с контрабандными сигаретами рухнул на границе Польши и Белоруссии

В Польше недалеко от границы с Белоруссией обнаружен воздушный шар с контрабандными сигаретами. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

В Польше на границе с Белоруссией упал воздушный шар с сигаретами. Видео © wiadomosci.wp.pl

"В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды", — говорится в сообщении польских СМИ.

По данным радиостанции, к воздушному шару было прикреплено 20 коробок с сигаретами. Находку изъяла пограничная служба.