Воздушный шар с контрабандными сигаретами рухнул на границе Польши и Белоруссии
RMF FM: В Польше на границе с Белоруссией упал воздушный шар с сигаретами
В Польше недалеко от границы с Белоруссией обнаружен воздушный шар с контрабандными сигаретами. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
В Польше на границе с Белоруссией упал воздушный шар с сигаретами. Видео © wiadomosci.wp.pl
"В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды", — говорится в сообщении польских СМИ.
По данным радиостанции, к воздушному шару было прикреплено 20 коробок с сигаретами. Находку изъяла пограничная служба.
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