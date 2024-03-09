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9 марта, 18:23

Воздушный шар с контрабандными сигаретами рухнул на границе Польши и Белоруссии

RMF FM: В Польше на границе с Белоруссией упал воздушный шар с сигаретами

В Польше недалеко от границы с Белоруссией обнаружен воздушный шар с контрабандными сигаретами. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

В Польше на границе с Белоруссией упал воздушный шар с сигаретами. Видео © wiadomosci.wp.pl

"В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды", — говорится в сообщении польских СМИ.

По данным радиостанции, к воздушному шару было прикреплено 20 коробок с сигаретами. Находку изъяла пограничная служба.

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Ранее Life.ru писал, что таможенники в Санкт-Петербурге нашли 11 килограммов кокаина в бананах. Груз прибыл из Бельгии.

Обложка ©

Freepik / zirconicusso

Евгения Мосс
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