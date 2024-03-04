Полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта
Неизвестный объект упал на севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве, предположительно, речь может идти о метеозонде. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры полиции Оструды.
Падение зафиксировано в поле в одной из деревень в районе Милакова. Полиция охраняет место происшествия.
"Житель деревни уведомил полицию о том, что рядом с его полем приземлился предмет. Полицейские сейчас охраняют его и передадут армии. Мы будем выяснять, что это за объект и откуда он прилетел. Всё указывает на то, что это метеозонд", — рассказал представитель полиции Варминско-Мазурского воеводства Рафал Яцковский.
А в 2022 году в Польше разгорелся скандал из-за упавших снарядов. 15 ноября 2022 года стало известно о падении в Пшеводуве, граничащем с Украиной, неопознанных ракет. В результате инцидента погибло два человека. Киев сразу обвинил в этом Россию, однако в Минобороны РФ раскрыли правду: всему виной украинские С-300. Спустя год польские следователи заявили, что упавшая в Пшеводуве ракета всё же была запущена с территории Украины.
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