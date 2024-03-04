Полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта

"Житель деревни уведомил полицию о том, что рядом с его полем приземлился предмет. Полицейские сейчас охраняют его и передадут армии. Мы будем выяснять, что это за объект и откуда он прилетел. Всё указывает на то, что это метеозонд", — рассказал представитель полиции Варминско-Мазурского воеводства Рафал Яцковский.