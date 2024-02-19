В Польше семья почти 80 лет жила с авиабомбой времён Второй мировой под домом

Семья в Польше почти 80 лет прожила в доме, под полом которого находилась авиационная бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Сапёры вывезли авиабомбу в Польше времён Второй мировой войны. Видео © Świętokrzyska policja

Оказалось, что снаряд упал на жилой дом в 1945 году во время наступления солдат Красной армии. Хозяева со временем отремонтировали помещение, не веря рассказам старожилов о том, что под полом находится опасный предмет. Находку обнаружил один из рабочих во время нового ремонта, после чего сразу сообщил в полицию.

Приехавшие на место происшествия эксперты сообщили, что это авиационная бомба весом 50 килограммов, которая по какой-то причине не взорвалась при падении. После этого один из поляков вспомнил рассказ своей бабушки о том, что бомба пробила крышу и пол в доме, когда Советская армия освобождала страну от нацистской оккупации.

Сапёры аккуратно вывезли снаряд, пояснив, что подобные находки в Польше не являются редкостью. Эксперты призвали местных не пытаться поднимать бомбы или выносить их самостоятельно.