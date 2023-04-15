В Дрездене из-за американской бомбы эвакуировали 15 тысяч человек

В немецком Дрездене обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времён Второй мировой войны, власти объявили об эвакуации из зоны риска около 15 тысяч человек. Об этом сообщает газета Bild.

Боеприпас производства США весом 250 килограммов нашли в пятницу во время строительных работ. Служба по ликвидации боевых средств уточнила, что он до сих пор представляет опасность. Специалисты решили никуда не вывозить бомбу, а обезвредить её на месте.

В 9:00 (10:00 мск) началась эвакуация жителей близлежащих домов, включая два центра для престарелых и инвалидов. На месте работают порядка 400 полицейских. Из-за операции в городе ограничено движение автобусов и поездов.