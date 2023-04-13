В Германии эвакуировали до шести тысяч человек из-за неразорвавшейся британской бомбы

В немецком Нойсе почти шесть тысяч человек были эвакуированы из-за обнаружения неразорвавшейся британской бомбы весом 500 килограмм. Bild уточняет, всё произошло в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Люди были вынуждены покинуть свои дома.

По данным СМИ, снаряд уже обезвредили. Взрыв нанёс бы разрушительный ущерб в радиусе 200 метров. Эвакуированных доставили в безопасное место, людям выдали продуктовые наборы. В общей сложности было задействовано 22 автомобиля экстренных служб и три автобуса.

"Во время осмотра строительной площадки в центре города, в районе Аугустинусфиртель, на наличие неразорвавшихся бомб эксперты выявили пять подозрительных участков", — отмечает издание.

Из-за инцидента городские власти попросили автомобилистов избегать данный участок.